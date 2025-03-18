«Может разрушиться изнутри»: Лиза Боярская заговорила об изменах

Елизавета Боярская: Идеализация семейной жизни может привести к краху Актриса привела в пример сюжет своей героини из сериала «Опасная Близость», которая была так поглощена своей карьерой и стремлением быть лучшей во всем, что упустила из виду самое важное — свою семью.
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