На праздновании 440-летия Тюмени выступят Хор Турецкого и арт-группа «Сопрано»

В 2026 году Тюмень отмечает 440-летие. Праздничные мероприятия пройдут 25 и 26 июля. Кульминацией первого дня станет совместный концерт Хора Турецкого и арт-группы «Сопрано» на главной сцене — площади 400-летия Тюмени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии