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Культуромания

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На праздновании 440-летия Тюмени выступят Хор Турецкого и арт-группа «Сопрано»

На праздновании 440-летия Тюмени выступят Хор Турецкого и арт-группа «Сопрано»

В 2026 году Тюмень отмечает 440-летие. Праздничные мероприятия пройдут 25 и 26 июля. Кульминацией первого дня станет совместный концерт Хора Турецкого и арт-группы «Сопрано» на главной сцене — площади 400-летия Тюмени.

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