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36 очков, 14 передач и 13 подборов от Николы Йокича не спасли «Денвер» в матче с «Сакраменто»

36 очков, 14 передач и 13 подборов от Николы Йокича не спасли «Денвер» в матче с «Сакраменто»

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил 8-й трипл-дабл в сезоне в гостевой игре против «Сакраменто» (117:123).

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