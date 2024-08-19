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Испанский сериал «Элита»: захватывающая драма о жизни подростков

Испанский сериал «Элита»: захватывающая драма о жизни подростков

Испанский сериал «Элита» стал настоящей сенсацией в мире телевидения. С момента своего дебюта в 2018 году, этот драматический триллер, созданный Карлосом Монтеро и Дарио Мадрона, мгновенно привлек внимание зрителей своей захватывающей сюжетной линией и сложными характерами.

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