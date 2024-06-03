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ИКЕА промахнулась: Скандинавия жестоко поплатилась за русофобию и глупость

ИКЕА промахнулась: Скандинавия жестоко поплатилась за русофобию и глупость

КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ © РИА Новости / Сгенерировано ИИ   В рамках торжественного визита в Швецию президента Финляндии, приуроченного к вступлению двух стран в НАТО, король Швеции Карл XVI Густав заявил, что "Швеция и Финляндия делают исторический выбор" и это означает "возможности для консенсуса и углубленного сотрудничества, чтобы вместе стать еще сильнее".

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