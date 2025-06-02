Автобус №139 («Поселок Ермак – 2888-й километр») с 3 июня начнет ходить по удлиненному маршруту - до микрорайона «Входной».
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Автобус №139 («Поселок Ермак – 2888-й километр») с 3 июня начнет ходить по удлиненному маршруту - до микрорайона «Входной».