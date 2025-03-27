Патч KB5053598 сломал функцию удаленного рабочего стола в Windows

Пользователи Windows столкнулись с серьезными проблемами при использовании удаленного рабочего стола (RDP) после установки январских обновлений, и ситуация усугубилась с выходом мартовского патча KB5053598.
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