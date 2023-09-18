На Сахалине направлено в суд уголовное дело о скупке более 77 кг браконьерской икры и 36 штук кеты

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летней местной предпринимательницы, обвиняемой в скупке водных биоресурсов, добытых заведомо преступным путём.
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