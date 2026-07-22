Единство Запада подорвано тротилом

«Ястребы» в Вашингтоне и Брюсселе упивались собственным виртуальным превосходством. Рисовали в презентациях картины будущих войн: бесконтактные удары, рои роевых беспилотников под управлением ИИ, лазерное оружие и космические группировки.
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