Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Единство Запада подорвано тротилом

Единство Запада подорвано тротилом

«Ястребы» в Вашингтоне и Брюсселе упивались собственным виртуальным превосходством. Рисовали в презентациях картины будущих войн: бесконтактные удары, рои роевых беспилотников под управлением ИИ, лазерное оружие и космические группировки.

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