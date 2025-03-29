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Слабоумие и отвага: Киев решил диктовать условия США. Что из этого выйдет?

Слабоумие и отвага: Киев решил диктовать условия США. Что из этого выйдет?

Киев решил диктовать свои условия США и добиваться дополнительных инвестиций в рамках соглашения по ископаемым, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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