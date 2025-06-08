ВС России при освобождении Зари ликвидировали националистов «Азова» и наемников

Российские войска при освобождении населенного пункта Заря в ДНР ликвидировали служащих батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и иностранных наемников.
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