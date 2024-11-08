РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

971 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...В Петербурге возб...
  • Ольга Винокурова
    ТоОвчарка убежала о...
  • Дмитрий Бакланов
    Напрягает. Мода на ваххабитскую бороду :глупость или безрассудство?Галустян удивил ф...

«Сейчас не время»: Ирина Аллегрова отказалась возвращаться на сцену

«Сейчас не время»: Ирина Аллегрова отказалась возвращаться на сцену

Последнее концертное шоу певицы было семь лет назад. Народная артистка России Ирина Аллегрова, которая выступает сейчас только по особым случаям, рассказала, почему не хочет полноценно вернуться на сцену.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх