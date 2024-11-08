«Сейчас не время»: Ирина Аллегрова отказалась возвращаться на сцену

Последнее концертное шоу певицы было семь лет назад. Народная артистка России Ирина Аллегрова, которая выступает сейчас только по особым случаям, рассказала, почему не хочет полноценно вернуться на сцену.
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