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ФСБ: 39 россиян из 17 регионов получили от 10 до 26 лет за поджоги объектов связи и транспорта

ФСБ: 39 россиян из 17 регионов получили от 10 до 26 лет за поджоги объектов связи и транспорта

В России 39 человек приговорили к длительным срокам лишения свободы по делам о диверсиях и поджогах в 17 регионах страны.

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