Тестостерон является важным мужским половым гормоном - андрогеном

Тестостерон – важный мужской половой гормон – андроген. Он также отвечает за развитие и поддержание вторичных мужских характеристик, таких как низкий голос, мускулистость, увеличение гортани и рост волос на лице и теле.
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