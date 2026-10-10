РСТ: данных о россиянах среди пострадавших при взрыве в аэропорту Эр-Рияда нет

Информации о россиянах среди пострадавших при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии нет, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
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