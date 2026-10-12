Шадаев: Минцифры возьмёт на контроль строительство ЦОДов в регионах России

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что его ведомство возьмёт под персональное сопровождение проекты по строительству центров обработки данных (ЦОДов) в российских регионах.
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