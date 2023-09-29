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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Россияне стали больше отдавать коллекторам за просроченные долги банкам

Россияне стали больше платить коллекторам, подсчитали в НАПКА. В отрасли связывают устойчивый рост среднего платежа по задолженностям банкам с развитием рынка взыскания и повышением его цивилизованности, а также с обвалом рубля и переходом населения к сокращению необязательных расходов и погашению старых долгов.

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