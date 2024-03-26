На протяжении всей истории человечества люди занимались сексом для продолжения рода и получения удовольствия.
В будущем люди смогут размножаться без секса
Комментарии
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людмила пригарина
"Детей можно будет зачать без секса, а потом изменять их в «редакторе» как в какой-то компьютерной игре. Чем еще сможет удивить наука?" А это точно будут люди или все же биороботы?
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1 час.
Лидия Андреева
Зачем это, для чего? Может, чтобы контролировать количество родившихся людей.
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1 час.
N
Nata
Я не религиозный человек. но такие перспективы вызывают справедливый вопрос - у будет ли душа человеческая у этих продуктов науки?
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21 мин.
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