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В будущем люди смогут размножаться без секса

В будущем люди смогут размножаться без секса

На протяжении всей истории человечества люди занимались сексом для продолжения рода и получения удовольствия.

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Комментарии
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людмила пригарина
&quot;Детей можно будет зачать без секса, а потом изменять их в «редакторе» как в какой-то компьютерной игре. Чем еще сможет удивить наука?&quot; А это точно будут люди или все же биороботы?
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1 час.
Лидия Андреева
Зачем это, для чего? Может, чтобы контролировать количество родившихся людей.
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1 час.
N
Nata
Я не религиозный человек. но такие перспективы  вызывают справедливый вопрос - у будет ли душа человеческая у этих продуктов науки?
Ответить
21 мин.

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