Перевозчикам Подмосковья напомнили о цифровом сервисе для оформления документов

Перевозчики Подмосковья могут переоформить свидетельства и карты маршрута онлайн. Сделать это можно с помощью сервиса на региональном портале — он автоматически проверит, включен ли перевозчик в реестр Московской области.
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