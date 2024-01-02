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Число погибших от действий ЦАХАЛ жителей сектора Газа превысило 22 тысячи

Число погибших от действий ЦАХАЛ жителей сектора Газа превысило 22 тысячи

Israel Defense Forces/Handout via REUTERS В результате обстрелов сектора Газа и проведения наземной операции Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 7 октября 2023 года в палестинском анклаве погибли более 22 тысяч человек.

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Комментарии
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Sergey Иванов
Знаю, что только Йемен объявил войну Израилю. А где  весь арабский мир???
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