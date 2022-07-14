Рыбку из пруда: Рыболовецкий колхоз «Новый мир» прошёл первое обучение в РЦК

В рамках первого модуля слушатели прошли такие темы, как основы бережливого производства и реализация проекта по улучшениям, а также непосредственно инструменты — система организации рабочего пространства 5С, картирование и производственный анализ.
В рамках первого модуля слушатели прошли такие темы, как основы бережливого производства и реализация проекта по улучшениям, а также непосредственно инструменты — система организации рабочего пространства 5С, картирование и производственный анализ.
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