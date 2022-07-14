vostokmedia

311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    Мы свои военные песни помним. А что пели фашисты? "дранг нах остен" и ВСЁ!«Они крепят нашу ...
  • Питер Эсклянов
    Прокуратура Приморского края, очевидно, в сговоре с  нарушителями законаОтъём земли средь...
  • валерия
    Народ, забывший и не воспевающий  свою историю, подобен дереву без корней. Какое-то время оно еще может оставаться зе...«Они крепят нашу ...

Рыбку из пруда: Рыболовецкий колхоз «Новый мир» прошёл первое обучение в РЦК

Рыбку из пруда: Рыболовецкий колхоз «Новый мир» прошёл первое обучение в РЦК

В рамках первого модуля слушатели прошли такие темы, как основы бережливого производства и реализация проекта по улучшениям, а также непосредственно инструменты — система организации рабочего пространства 5С, картирование и производственный анализ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх