Спецпрокурор США подал ходатайство о снятии уголовных обвинений против Трампа

Джек Смит объяснил это тем, что ведомство не может вести дела против действующего президента. Специальный прокурор Джек Смит направил в суд ходатайство о снятии с избранного президента Дональда Трампа обвинений.
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