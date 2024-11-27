Макс Ферстаппен о шансах догнать Шумахера и Хэмилтона по титулам: «Я перед собой таких целей не ставил»

Пилот «Ред Булл» по итогам Гран-при Лас-Вегаса стал четырехкратным чемпионом, но отметил, что у него нет цели догнать лидеров по количеству титулов в истории «Формулы-1» – коими являются Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.