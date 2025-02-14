- Флаги России в Дачном. Дачное освобождено! – говорится в сообщении. Тг-к Донбасс решает сообщает о том, что после освобождения поселка Дачное западнее Курахово, российская армия начала наступать на Константинополь.
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