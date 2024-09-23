В рамках визита российской правительственной делегации в Пакистан обсудили сотрудничество стран в сфере образования

В Исламабаде статс-секретарь – заместитель Министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев и заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский встретились с Министром федерального образования и профессиональной подготовки Исламской Республики Пакистан Халидом Макбулом Сиддики.
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