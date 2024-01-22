Раненый детеныш косули спасен инспекторами по охране окружающей среды

Во время ночных рейдов 20 января инспекторам по охране окружающей среды из центрального отдела Инспектората по охране окружающей среды удалось спасти раненого детеныша косули недалеко от села Злоць Чимишлийского района.
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