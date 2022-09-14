Сотрудники УУР МВД Северной Осетии задержали в Крыму подозреваемого в убийстве, совершенном 23 года назад

Оперативники Управления уголовного розыска МВД по РСО-Алания совместно с коллегами из Республики Крым задержали 46-летнего уроженца Владикавказа, подозреваемого в убийстве и разбойном нападении.
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