Глобальная борьба порталов и агентств, что дальше?

Старая стратегия классических агентств, когда реклама агентства и большое количество агентов привлекали максимальное количество клиентов, стала уступать сервисам по лидогенерации и порталам для самостоятельного размещения объявлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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