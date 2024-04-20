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Глобальная борьба порталов и агентств, что дальше?

Старая стратегия классических агентств, когда реклама агентства и большое количество агентов привлекали максимальное количество клиентов, стала уступать сервисам по лидогенерации и порталам для самостоятельного размещения объявлений.

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