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Тюменское правительство закупает 53 внедорожника

Тюменское правительство закупает 53 внедорожника

Управление делами правительства Тюменской области закупает большую партию отечественных автомобилей. На сайте госзакупок размещена закупка на 53 внедорожника УАЗ «Патриот» на общую сумму 105 млн 152 тыс.

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