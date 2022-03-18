Чемпионат Италии. «Сассуоло» примет «Специю», «Наполи» завтра сыграет с «Удинезе», «Интер» – с «Фиорентиной»

«Сассуоло» примет «Специю» в стартовом матче 30-го тура итальянской Серии А. В субботу «Наполи» примет «Удинезе», «Интер» – «Фиорентину», «Милан» сыграет с «Кальяри» на выезде.

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