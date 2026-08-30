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«Рубин» в день Казани и республики вырвал победу в самой концовке, не позволив Махачкале нагнать «Зенит»

«Рубин» в день Казани и республики вырвал победу в самой концовке, не позволив Махачкале нагнать «Зенит»

«Рубин» принимал в день города Казани и республики дома махачкалинское «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ, и едва не опростоволосился.

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