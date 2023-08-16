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Элита готовится запустить маховик массового отъёма собственности — Фурсов

Элита готовится запустить маховик массового отъёма собственности — Фурсов

«Хозяева денег» собираются заполучить в своё распоряжение собственность и активы не только миллионов обычных граждан, но и имущество представителей малого, среднего и крупного бизнеса.

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Комментарии
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Владимир Афанасьев
ну и куда смотрит главарь, \гарант, только чего, или он с ними за одно?\  своих же не бросают.
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12 час.
tsan tsan
А разве гарант вас заставляет влезать в долги ? Своя голова-то у вас для чего ?
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12 час.
tsan tsan
Кто вас вгоняет в долги ? Мало ли что молотят по ТВ. У вас своя голова есть ? Заставьте её думать ? Никто за вас это не должен делать.
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12 час.

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