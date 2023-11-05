В Архангельске задержали шоплифтера

41-летнего безработного мужчину подозревают в совершении серии краж на протяжении двух месяцев.Как сообщили в региональном УМВД, В период с 29 августа по 30 октября текущего года в полицию Архангельска поступило несколько сообщений о кражах из различных магазинов.
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