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Царьград

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Школьник с оружием напал на учителя в Новой Москве: сколько пострадавших, что известно к этому часу

Школьник с оружием напал на учителя в Новой Москве: сколько пострадавших, что известно к этому часу

Это уже третье подобное ЧП за первые два дня учебного года. Сегодня, 2 сентября, в школе № 1392 имени Д.

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