«Невидимые миру слёзы» НАТО: Россия обманула разведку альянса, поманив «Орешником»

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Браво, ВС РОССИИ!!! Долбить всегда и везде!!!
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9 час.
vagas Karlito
Понятное дело  что одного раза не совсем хватило  штатам для ясности! Ини хохлов спровоцировали на удар! Только надо ложить энергосистему на дно  до конца, что бы неповадно было на всякого рода удары! Еще с первого раза, как они начали практику бить по нашей территории! Любые промедления играют против нас!) Так сказать инициативу  по ударам терять нельзя!
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4 час.

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