США отдали на заклание энергетику Украины, чтобы получить данные о суперракете Россия осуществила массированный огневой удар по объектам инфраструктуры Украины в ответ на удар ракетами ATACMS по таганрогскому авиазаводу.
«Невидимые миру слёзы» НАТО: Россия обманула разведку альянса, поманив «Орешником»
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Браво, ВС РОССИИ!!! Долбить всегда и везде!!!
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9 час.
vagas Karlito
Понятное дело что одного раза не совсем хватило штатам для ясности! Ини хохлов спровоцировали на удар! Только надо ложить энергосистему на дно до конца, что бы неповадно было на всякого рода удары! Еще с первого раза, как они начали практику бить по нашей территории! Любые промедления играют против нас!) Так сказать инициативу по ударам терять нельзя!
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4 час.
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