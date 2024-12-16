«Невидимые миру слёзы» НАТО: Россия обманула разведку альянса, поманив «Орешником»

vagas Karlito

Понятное дело что одного раза не совсем хватило штатам для ясности! Ини хохлов спровоцировали на удар! Только надо ложить энергосистему на дно до конца, что бы неповадно было на всякого рода удары! Еще с первого раза, как они начали практику бить по нашей территории! Любые промедления играют против нас!) Так сказать инициативу по ударам терять нельзя!