Кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в районе н.п. Кругляковка с применением ФАБ-250 с УМПК.
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Кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в районе н.п. Кругляковка с применением ФАБ-250 с УМПК.
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