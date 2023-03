The Last of Us: Part I оказывается практически неиграбельной на ПК, создатели Forspoken готовят DLC-приквел, авторы Foxhole анонсируют MMO про Средневековье на 1000 человек, World War Z: Aftermath получает апдейт, публикуется любопытная статистика ремейка Resident Evil 4.