Метшин об играх кочевников: «Для нас это – возвращение к традициям»

Игры кочевников всемирные, которые недавно завершились в Киргизии, пройдут в Казани в 2028 году и станут очередным масштабным международным проектом и подтверждением высокого доверия к городу.
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