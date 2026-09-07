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Татар-информ

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Метшин об играх кочевников: «Для нас это – возвращение к традициям»

Игры кочевников всемирные, которые недавно завершились в Киргизии, пройдут в Казани в 2028 году и станут очередным масштабным международным проектом и подтверждением высокого доверия к городу.

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