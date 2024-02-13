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БПЛА MQ-25A ВМС США получит модернизированный компьютер системы управления

БПЛА MQ-25A ВМС США получит модернизированный компьютер системы управления

Британская компания BAE Systems займется модернизацией компьютера системы управления беспилотным летательным аппаратом MQ-25A.

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