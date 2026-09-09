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ТАСС

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Силы ПВО РФ за сутки сбили 1 185 украинских беспилотников

Силы ПВО РФ за сутки сбили 1 185 украинских беспилотников

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 8 управляемых авиабомб, крылатую ракету "Нептун", 3 реактивных снаряда HIMARS и 1 185 украинских БПЛА самолетного типа.

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