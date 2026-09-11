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ИА Регнум

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Один человек пострадал при атаке ВСУ на Самарскую область

Один человек получил ранения при атаке украинских боевиков на Самарскую область. Об этом 11 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

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