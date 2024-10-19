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Царьград

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Во Владимире вновь изменят схемы автобусных маршрутов

Во Владимире вновь изменят схемы автобусных маршрутов

13-й маршрут станет короче, 56-й отменят, но введут новый автобус к ДТЮ.Во Владимире - очередные изменения в схеме автобусных маршрутов.

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