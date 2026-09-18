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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» выиграет Ла Лигу с вероятностью в 67%. На титул «Реала» дают 26,7%, на золото «Атлетико» – 3,1% (Opta)

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Ла Лиги. Главным претендентом на победу в турнире Opta считает «Барселону» – каталонцы выиграли 6 из 6 матчей с разницей мячей 28:6 и лидируют в таблице.

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