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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Глава PlayStation Studios обещает возродить старые бренды компании Пользователи PlaySta...

Глава PlayStation Studios обещает возродить старые бренды компании Пользователи PlaySta...

Глава PlayStation Studios обещает возродить старые бренды компанииПользователи PlayStation в течение многих лет мечтают о возрождении старых любимых франшиз, таких как Killzone, Resistance, Motorstorm и SOCOM, либо в виде новой игры, либо в виде римейка.

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