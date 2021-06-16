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...., или это фиаско, братан

...., или это фиаско, братан

Мне 37 лет, работаю обычным слесаришкой. Работка не пыльная, зарплата на карту капает вовремя, и ее вполне хватает, так как она выше средней по городу.

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