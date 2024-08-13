Спортивные турниры ко Дню физкультурника провели в центральном парке Лобни

День физкультурника собрал сотни горожан разных возрастов и профессий в центральном парке Лобни. Для них провели турниры по волейболу, бадминтону и теннису, открытые тренировки и показательные выступления мастеров боевых искусств.
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