В столице Поморья временно ограничат движение на Окружном шоссе

Ограничения вводятся в связи с плановыми ремонтными работами на железнодорожном переезде в районе Окружного шоссеТак, с 22:00 27 мая до 06:00 28 мая и с 22:00 28 мая до 06:00 29 мая движение будет осуществляться по одной полосе.