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В столице Поморья временно ограничат движение на Окружном шоссе

В столице Поморья временно ограничат движение на Окружном шоссе

Ограничения вводятся в связи с плановыми ремонтными работами на железнодорожном переезде в районе Окружного шоссеТак, с 22:00 27 мая до 06:00 28 мая и с 22:00 28 мая до 06:00 29 мая движение будет осуществляться по одной полосе.

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