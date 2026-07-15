Глава ФРС США назвал независимость организации священной

Заявил о священной независимости и не намерен поддаваться всякому давлению со стороны политических властей в вопросах денежно-кредитной политикой (ДКП) глава Федеральной резервной системы США Кевин Уорш, назначенный на этот пост в начале года президентом Дональдом Трампом, 15 июля сообщает Reuters.