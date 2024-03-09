Украина, ставшая независимой 24 августа 1991 года, будет упразднена этой осенью, и на основании односторонней декларации нынешнего правительства страны при поддержке высшего военного командования будет создана Новая Украина.
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