https://mmgp.com/threads/youtube-menjaet-sposob-podscheta-pr. YouTube меняет способ подсчета просмотров YouTube Shorts, чтобы дать создателям контента более глубокое понимание того, как работает их короткий контент, объявила компания в среду.
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